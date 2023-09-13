港星錢小豪日前來台錄製走訪各地墳場的YouTube「看你老墓」，拍戲30多年的他，被問到若是錄影時發生未知的阿飄事件，該如何是好？他老神在在的說：「馬上走了！馬上跑了！」若半夜走在陰氣逼人之地，隨身帶什麼護身符最有效？他二話不說表示：「『錢小豪』就是護身符！你只要行的正、坐的直，其實我覺得不用怕的！」。

錢小豪這次來台，所到之處都吸引當地鄉親關注，不少長輩與六、七年級生都喊他在殭屍系列電影中的角色名「秋生」，或是電影《太極張三豐》天寶、台劇《軍官與淑女》的卞翔、港劇《大頭綠衣鬥殭屍》的北平，錢小豪說：「感覺很親切！他們都是從小看我電影跟戲長大，都已經同意我就是『秋生』，像張北平、卞翔、天寶、秋生，他們都真的很愛。」

他多飾演驅魔伏妖的「驅魔專業戶」角色，會不會感覺千篇一律？錢小豪說：「其實每一部戲都不一樣的，但是呢？有一個問題，就是這些作品沒有拍到好像之前香港的那種味道，或許因為怕誤導大眾過於迷信，有時候片子呈現未盡完整，但是我們都想盡辦法，盡量把它拍的精彩。」他強調，每部戲最重要的並不是在驅魔伏妖，而是著重在闡述人性，「我們每一部戲都是這樣的！放一些有教育性的題材，教人不要做惡，不要犯法。」。

林正英、午馬跟錢小豪是演藝圈中著名的三大「驅魔宗師」，哪位是驅魔伏妖的先驅？哪位法力最高強？錢小豪不加思索且打趣的說：「當然是正英哥厲害！對不對！現在很多人看殭屍片，都是懷念正英哥，因為正英哥是師父，我只是個徒弟，秋生才疏學淺，做法都是承襲師父，所以正英哥最厲害！午馬哥給你們印象最深就是《倩女幽魂》的燕赤霞，第2強就是午馬哥，我是第3了，我只是跟女鬼談戀愛」。

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