太平藝術季9月17日起登場，時間為期1個月，今縣府舉辦宣傳記者會。（呂妍庭攝）

嘉義縣梅山鄉太平村多年來透過文學、地景、藝術等面向營造，加上太平雲梯引進大量觀光人潮，早已是全台知名山間小城，為讓更有特色的太平老街更具特色，縣府整合各公部門資源，將在太平舉辦首屆藝術季，社區營造推手，村長嚴清雅期待，在各界努力下，太平藝術季未來可望媲美瀨戶內海藝術季等世界知名藝術活動。

梅山太平藝術季首度以公共藝術深耕，打破過去民眾對於藝術品束之高閣的想像，將藝術融入於地方，活動自9月17日起連辦1個月，活動以高空雲梯光廊餐桌、柒碗茶場域茶席、文學藝文展演、產業小農市集等串連產業、在地生活，今縣府舉辦藝術季記者會，邀大家悠遊雲端山城。

縣府指出，知名太平雲梯本身就是一座大型的藝術設施，在藝術家王文志、施力仁、謝宗興、江添富、李國聰、蔡婉湘等老師長期耕耘駐村下，村落裡所有作品都能與民眾互動，搭配張文環文學養成，期孕育出全台唯一富含文化底蘊的藝術村落。

太平村長嚴清雅期待，在各界努力下，太平藝術季未來可望媲美瀨戶內海藝術季等世界知名藝術活動。（呂妍庭攝）

嚴清雅說，太平有豐富人文地產，每年造訪遊客近200萬人次，長期以來，社區以文學、文化、藝術、產業和觀光5大面向來營造，1年四季都有活動，今年正好是太平文學元年發展至今第15年，縣府整合公部門辦首屆藝術季「我非常感動」，相信在各界的推動下，一定能整合所有商圈、業者的能量。

嘉義縣長翁章梁說，太平老街空間充滿文化感、藝術感，加上雲梯和當地氣候變化大，就算來過很多次，每次感受都不一樣。（呂妍庭攝）

嘉義縣長翁章梁說，陶藝家謝宗興的壺藝創作，鐵雕老師王文志2015至112年陸續創作12件作品，加上藝術家施力仁的金剛犀牛系列8件作品，更為太平藝術扎根，注入新的生命力，藝術與人文相互交織，轉化為一個絕無僅有的藝術山城。

翁章梁說，在太平老街空間充滿文化感、藝術感，加上雲梯和當地氣候變化大，就算來過很多次，每次感受都不一樣，尤其藝術季適逢中秋佳節與雙十連假，邀各界攜手同遊太平。