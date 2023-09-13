他們呼籲，監察院應該針對農業部恐涉刑法瀆職罪、圖利罪之情事，主動進行調查、糾正。（國民黨提供）

超思購蛋爭議未息，且越滾越烈，國民黨籍民代、參選人今前往監察院提出陳情，痛批民進黨政府只顧護航巴西蛋，卻毫無作為、不顧人民健康。他們呼籲，監察院應該針對農業部恐涉刑法瀆職罪、圖利罪之情事，主動進行調查、糾正，給國人一個交代，還給人民一個健康、有保障的食安環境。

國民黨立委洪孟楷表示，超思進口巴西雞蛋的爭議越滾越烈，農業部及相關部會24小時內火速被打臉，請問應該為國人把關負責的行政部門到底怎麼了？為什麼從上到下都是持續護航的狀況？他指出，陳吉仲曾經說過，7月17日已經沒有輸入巴西雞蛋，但查海關相關資料後發現，8月還有572公噸從巴西進口的雞蛋，能從巴西進口的只有超思公司，陳吉仲自己又在打臉自己。

洪孟楷並表示，放了120天在海上船運的蛋，到了台灣還可以再賣一個月，這些蛋的品質真的可以接受、放心嗎？請行政院、民進黨的高官先帶頭吃這些放120天以上的蛋，憑什麼讓國人要承受有食品安全衛生疑慮的狀態？

洪孟楷強調，農業部不要得了便宜還賣乖，檢調應該站起來、監察院不要再睡了，一家資本額50萬的公司，能進口8000多萬顆的雞蛋，難道沒有貓膩嗎？他呼籲監查委員好好動起來，發揮五權分立的精神，如果裝睡的人叫不醒，我們就會用更大聲、更直接的方式，讓民進黨政府聽到真實憤怒的民意。

宜蘭縣立委參選人黃琤婷提出五項質疑，第一，超思幾乎沒有實績的小公司為什麼能夠雀屏中選？能得到農業部的青睞，評選過有沒有問題？是不是應該要更公開更透明？第二，超思資本額50萬，卻要承擔數千萬顆雞蛋的進口，根本是小孩開大車，在主管單位的資源之下，更是買空賣空，誰在縱容，要不要查清楚？

第三，解決缺蛋的民生問題越快越好，但為什麼要捨近求遠，從巴西進口？甚至巴西已經被列為禽流感疫區，卻遲遲不公布，等到那批雞蛋上船，進入港口之後才公布，其中的延遲是為什麼？第四，畜產會根本就可以自行進口。為什麼要多此一舉，找一家莫名其妙的超思公司，讓他們賺一手，其中的貓膩，農業部不應該出面說明嗎？第五，超思的秦姓負責人只出資了1000元，若如同陳吉仲所說超思只賺3800萬，請問其他出資人跟秦姓負責人之間的利益如何分配？幕後有沒有其他真正的主事者，監察單位應該主動介入調查。

「再怎麼黑心，也不能讓人民吃黑心蛋；再怎麼混蛋，也不能讓我們孩子吃下過期蛋」台北市立委參選人李彥秀表示，放置120天的蛋，沒有經過科學專業，人民不吃，陳吉仲先吃。她強調，四、五月正是台灣最缺蛋的時刻，為什麼這批蛋到九月初才上架，原來政府專案進口的單位才是囤蛋大戶。

李彥秀指出，蔡英文2016年說要讓國人吃得安心，請問這批蛋的風波發展迄今，人民吃的安心嗎？此外，黑心蛋要下架，黑心的政府更要讓其下架。到目前為止，從蔡英文、陳建仁到陳吉仲沒有說過一句道歉的話，整個民進黨政府對於民眾的恐慌失能、睡著，護航更是超乎人民想象。她要求，陳吉仲應該下台，也要求監察院介入調查，這些蛋有沒有流入市面上？有沒有流入孩子營養午餐？有沒有讓國防弟兄吃到？給國人完整的交代與說明。

國民黨副發言人呂謦煒指出，民進黨政府一直護航超思，行政院、總統府對超思爭議毫無作為，讓人民陷入食安風險中。陳吉仲已經完全不應該擔任農業部長的角色。此外，身為一位醫生的賴清德應該表態，在全民健康的角度上，應該制止民進黨政府這種惡劣的行為。

呂謦煒強調，今天到監察院除了舉發農業部對於超思種種爭議，恐涉及圖利問題外，再加上巴西蛋期限的錯標，是不是把關機制的問題？有沒有涉及瀆職的問題？希望監察院本於國家最高的監察機關、立行使職權的最高原則，給國人做出交代。