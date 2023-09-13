新竹市文化局前局長錢康明近日在臉書大爆竹市府秘辛，讓新竹市長高虹安深陷諸多爭議。資深媒體人羅旺哲直言，此事不只重傷高虹安政治路，整個民眾黨也會被拖下水，且若真有「男友干政」情況，在台灣政治史中超級罕見。

錢康明日前爆料高虹安的「好朋友」干政，今（13）日更直接點名高虹安男友李忠庭問他「你看看什麼時候辭（職）」，並透露新竹原有跨年晚會，且高虹安要他跟李忠庭討論一下，因李在選舉時時有辦過造勢活動的經驗，最終李忠庭更明確告訴錢康明「不要再管跨年的事」。

對此，羅旺哲在臉書表示，若高虹安市長或新竹市政府，沒有把整件事講清楚，恐不僅重傷高虹安政治路，整個民眾黨也會被拖下水，且比高虹安更傷就是民眾黨總統參選人柯文哲。

至於錢康明頻爆料為什麼會傷？羅旺哲分析三個原因，首先，錢康明是高虹安找來擔任局長職務的，在文化界也有一定的輩分，當他爆料時已站在受害者角色，也讓外界增加對他的可信度。二、此事充滿「八卦程度」，絕對具有新聞熱度，若再加上有「男友干政」的情況，在台灣政治史中超級罕見。三、過去高虹安有爭議時，民眾會心想「高虹安真的是這樣的人嗎？」且過去藍營也力挺高，如今幾乎「大家都安靜了」，甚至出現「質疑高虹安」的聲音。

「這就是政治上的轉變」。羅旺哲強調，高虹安能夠勝選除了靠自己當時的努力外，很大一部分是來自泛藍選民棄保林耕仁的情況，此次爭議不見得影響民眾黨支持者繼續支持高虹安，但絕對會影響到藍營支持者對高虹安的信心。