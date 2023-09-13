iPhone 15系列新機推出，台灣蘋果官網將在周五（15日）開放預購，22日起發售，有網友好奇，這次iPhone 15有大家驚豔的地方嗎，會想換機？引發網友討論，眾人看到15Pro價格3萬6900元起嚇到，直呼都能買一台中高階筆電了，真的史上最貴，還有人虧「都2023年還在用舊規USB 2.0」。

原PO今天在PTT發文，認為這次iPhone 15最大的亮點的Type C、鏡頭升級至4800萬畫素，與iPhone 15Pro首次採用鈦金屬外殼等創新，好奇這些優點有驚豔到大家嗎，進而帶動換機潮？

貼文PO出後，網友們一面倒指出最驚豔的是價格，紛紛留言「台灣價格貴到哭」、「價格不只驚艷 ，是驚嚇」、「真的只有價格...X的夭壽貴」、「價格追上中高階電競筆電，扯爆了」。

根據蘋果官網，iPhone 15售價2萬9900元起，iPhone 15Pro價格3萬6900元起，與上一代14相比皆漲價2000元，而最頂規版15Pro Max1容量1TB要5萬8900元，漲價2500元，成為史上最貴蘋果手機。

還有網友表示，對iPhone 15還在用舊規USB 2.0接口很驚嚇，「2023還有手機用USB 2.0...完全驚呆」、「 15的螢幕更新率60Hz、Type C、USB 2.0讓我很驚艷，都2023還在用舊規」、「USB 2.0超驚艷，什麼年代了還看到這種東西」。不過也有人緩頰「Pro變輕很多呀，滿厲害的」、「勉強只有鈦金屬吧，現在不鏽鋼新機拿到第一天就會有痕跡，又容易留指紋早該換掉了」。