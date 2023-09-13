登革熱疫情大爆發，今年已累計6000餘例，台南占近9成。民眾黨立法院黨團今開記者會批評，疾管署5月已示警，仍不見中央與地方拿出積極具體作為，台南市長黃偉哲選擇在此時出國行銷，副總統賴清德到台南不是視察疫情，而是去信賴之友會，對於疫情難辭其咎，呼籲中央應及早調度醫療資源，拿出決心，避免登革熱擴大。

民眾黨立法院黨團總召邱臣遠表示，全國半數以上縣市都出現登革熱病例，病例數是近10年同期次高，台北更打破3年「零個案」紀錄，可見今年疫情嚴重程度，嘉義以北的雲林縣病例數更超過300例，凸顯氣候暖化已改變本土登革熱分佈。

另外，台南作為登革熱重災區，除了報復性出國導致的境外移入案例，雲林縣以南病媒蚊多是埃及斑蚊，傳染性強且屬室內蚊，應著重室內清消才能對症下藥，而大於60歲的確診個案占37％，針對年長者、尤其獨居或行動不便者，政府須協助環境清潔。

邱臣遠說，行政院長陳建仁曾宣稱中央和地方要齊心做好登革熱疫情，但實際上卻看不到明確成效，中央顯然未善盡督導與資源調配的責任。

民進黨團發言人楊寶楨說，2015年初時任台南市長賴清德以「抗議李全教涉賄」為由，拒絕進入議會備詢，同年8月底，台南市累積超過3000名登革熱確診病例，感染人數急速攀升，眼見疫情不可收拾，賴才以「改革達成階段性成果」回議會，賴清德當時為了個人政治聲望豪賭，讓疫情失控，慘痛教訓至今讓人餘悸猶存。

楊寶楨指出，賴清德當年當市長時，曾不顧疫情回升風險，率團出國，引發社會輿論，如今台南疫情嚴峻，黃偉哲卻也選擇出國，棄市民與防疫工作於不顧，難道百姓生命沒有行銷重要？況且監察院2016年就曾對對台南市登革熱疫情失控提出糾正，，點出市府五大缺失，期望黃偉哲能記取賴市府教訓，謹慎面對疫情。

民眾黨團強調，前疾管局長蘇益仁曾分析，台南目前病例數已非地方能負荷，但疾管署仍停留在建議階段，未定出明確統一的SOP，呼籲中央超前部署醫療資源調度，與地方政府極力防堵，避免疫情持續擴大。