北韓最高領導人金正恩訪俄，和俄羅斯總統普丁會面。

北韓最高領導人金正恩訪俄，和俄羅斯總統普丁在遠東區展開會談，各方廣泛預料，雙方將達成軍火交易，而北韓軍事與政治專家認為，要阻止可能的交易，中國將扮演要角。

據半島電視台（AlJazeera）13日報導，由於俄軍攻打烏克蘭陷入苦戰，亟需北韓的軍火，預料普丁將就此尋求金正恩支援。首爾國民大學（Kookmin University）韓國研究所（Institute for Korean Studies）北韓史學家兼首席研究員特蒂斯基（Fyodor Tertitskiy）說，普丁和金正恩都有要交易的東西、想取得的優勢，還有可能促使他們更緊密協調戰略利益的國內壓力。

然而，他指出，雙方任何協議都會是利字當頭的權宜結盟。中國不僅是兩國最大的貿易夥伴，也是莫斯科和平壤最強大的政治靠山。心照不宣的是，北京在決定北韓和俄羅斯的協議結果上，將擁有龐大的影響力。

特蒂斯基說，北韓和俄羅斯之間的關係建立在許多欺騙和花言巧語上。儘管北韓在面對西方的媒體上強力支持俄羅斯侵略烏克蘭，但北韓當地媒體卻對這場戰爭保持沉默。事實上，許多北韓人甚至可能還不知道，俄羅斯侵略了鄰國。

俄軍在烏克蘭動用焦土戰術，需要數百萬計彈藥，以繼續攻勢。而金正恩手中控制龐大的軍火業，所生產的砲彈和俄軍仍在使用的蘇聯時期武器相容。如今金正恩和普丁一樣，在國內也陷入困境。北韓面臨嚴重饑荒，亟需商品和燃料，以維持經濟運作。此外，金正恩還需要最新的軍事技術，以繼續落實軍事現代化計畫。

倫敦國王學院（King's College London）客座研究員索爾茲伯里（Daniel Salisbury）說，普丁和金正恩能互相滿足戰略利益，令人擔憂的程度已超越俄烏戰爭。他指出，要是莫斯科成為北韓軍火常客，有助於普丁繼續攻打烏克蘭，但必須考慮的是，平壤可能靠軍火換來現代軍事技術，對全球恐怕會造成更長遠的危險。

美國白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）上周警告北韓，要是提供俄羅斯軍火，將會「付出代價」。接著美國國務院周一說，金正恩和普丁若違反聯合國安理會決議，達成任何軍火協議，將面臨更多制裁。

然而，特蒂斯基直言，對莫斯科施壓沒啥價值，更別說是設法向平壤施壓了。要是美國不想看到北韓武器出現在烏克蘭戰場上，那明智之舉，就是把注意力轉向北京。