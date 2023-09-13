原本老舊陰暗的儲藏室，在設計團隊的協助下，搖身一變成為新媒體藝術教室「潮藝所Pixel Lab」，也讓新北市板橋高中在全球超過1萬件參賽作品中脫穎而出，榮獲世界知名的德國iF設計獎，同時也是新北市推動校園空間美感改造連續第3所學校獲得此獎。

「潮藝所Pixel Lab」原為新北市板橋高中的儲藏室，在設計公司協助下，利用像素點陣的意象、格狀立方體的燈光設計，運用「實驗室白」與「科技銀灰」色系，以數位美學和實驗創新為概念，打造成線條與光影交疊的數位科技空間，透過模組化桌椅和展示櫃體，還能讓教師依課程或活動需求，將教室輕鬆變換成展覽、表演等多元產地。

板橋高中成功翻新老舊儲藏室，也獲得2023德國iＦ設計獎的肯定，該獎項為全球最重要的設計競賽獎項之一，今年共有來自全球56國、超過1萬1000件作品參賽，經過2階段評選後，最終共47國合計2104件作品獲獎，「潮藝所Pixel Lab」也名列其中。

板橋高中校長賴春錦表示，儲藏室成功翻新成藝術教室，新穎的設計讓教室成為藝術作品，更吸引師生打卡拍照，不僅跳脫師生對教師空間變化性較差的印象，也符合大家對多元教學環境的期待。

教育局長張明文表示，新北市積極鼓勵各校建置校園美感空間，發展美感教育，板橋高中獲獎也是新北推動校園空間美感改造連續3校獲得iF設計獎肯定，除了營造美感空間外，也期待美感教育可以從課本延伸到教室、校園環境，甚至是社區及大自然，讓孩子在生活中自然養成美感力。