「金曲歌王」王力宏上周末重返小巨蛋，而這也是他在離婚風波後首度在台灣公開表演，卻因在台上的「流量與真相」說引發評論，昨(12日)寬魚國際發聲明回應甄妮的批評，而消息傳到微博，有網友補充王力宏因為怕被誤解，第二天開唱說了一段解釋，而大陸網友反應兩極，有人認為王力宏的話是遭斷章取義，但也有人表示：「都沒好感，不感興趣」。

昨甄妮在臉書批評王力宏在演唱會上的發言，表示：「是人來瘋？還是吃錯藥？出自高學歷的嘴裡真是不知所謂。」而演唱會主辦單位寬魚對此特別放出王力宏9月9日在演唱會上談話片段，希望沒到場的人不要被媒體誤導，解釋王力宏當時意思是「流量不等於真相」，其中「所以，好啦好啦，我知道了。真相不重要，流量最重要對不對？」其實是自嘲和無奈。

大陸網友回應寬魚國際聲明。（圖／翻攝自寬魚國際微博）

寬魚國際聲明指出：「王力宏是以疑問的口吻，感慨婚變當時突然爆出種種流言蜚語，無憑無據卻傳得沸沸揚揚，好像流言就是真相。」見此，有網友在寬魚國際的微博下留言說：「王力宏在第二場(9/10)演唱會中還說了，『不要因為誰遭遇過什麼樣子的不幸，馬上下定論。不要斷論別人，正如我們也不想被別人斷論。總有一天，總有一天，你會明白的』」。

其他網友回應：「『我說最近發生的事，你們甚至比我知道得更多，我做過什麼，…』這句話啥意思呢？這種場合，適合講嗎？」、「請媒體高抬貴手，好好用心欣賞音樂的美好吧。這世界需要更多美好的能量。讓我們一起為正在努力的人加油吧」、「公眾人物在公眾場合，說與現場無關的事，遭誤讀、遭譴責，咎由自取。希望今後內修素質，外修形象。」、「自我調侃都會被要求閉嘴，這世界怎麼了」。

寬魚國際釋出王力宏9/9完整發言如下：

「走著走著，有些人不在了。但是你們，你們都在。終於回到家了，台北是我所有的夢開始的地方，也是我出道的地方，今天晚上是我第五次攻蛋，我們在台北小巨蛋真的是有許多許多的回憶，對不對？

那至於最近發生的事，我說最近發生的事，你們甚至比我知道得更多，我做過什麼，我自己也是看新聞才知道的。所以，好啦好啦，我知道了。真相不重要，流量最重要對不對？

人生是一個競技場，你永遠不會知道，前面鋪出來的會是什麼，但是鬥士，沒有選擇的權利，是你們給我勇氣，我會為了我愛的音樂，為了愛我的人，繼續搏鬥，哪怕這是一個人獨自的戰役，我們重新開始吧！」