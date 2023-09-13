Tesla於今年7月開始生產最新超級電腦Dojo，美系外資表示，特斯拉以其視覺人工智能數據為中心的超級計算機系統恐將徹底改變行業。

美系外資表示，在先前半導體AI相關報告中就曾點出，客製化晶片長期可能會超過AI GPU，Tesla的超級電腦Dojo將會帶來顯著的效率提升，將可貢獻高達6倍的成本節省。就Dojo概念股來說，世芯-KY將針對Dojo 1提供部分設計服務，並在2023年貢獻營收約5%。台積電則是Dojo 1(7奈米)和Dojo 2(即將採用5奈米)的晶圓代工供應商。三星提供32GB HBM 以與Dojo接口處理器配合使用。

台系概念股股部分，美系外資維持世芯-KY評等加碼，目標價調升到2880元；聯發科維持加碼評等，目標價調升到880元；台積電、創意、晶心科則均維持加碼評等，目標價維持在718元、1800元、560元。

美系外資表示，原先預定3奈米製程的客製化晶片將在2026年出現，但現在看來似乎會提前一年，亞馬遜網絡服務(AWS)/Google/微軟是最有可能採用台積電3奈米製程進行ASIC的大型業者，預計這些客戶晶片的量產時間應該都在2025年，領先於AI GPU製程遷移(NVIDIA的B100應該還是4奈米)，不僅如此，甚至有一些超大規模企業甚至開始詢問台積電的2奈米技術。