未精緻穀類含有豐富營養素，但很多人卻覺得質地太硬、口感不好而少吃。對此，營養師彭逸珊整理出3種米的營養組成，包括白米、胚芽米和糙米，其中，糙米在膳食纖維、鎂、維生素B1含量上居冠。而針對不習慣糙米口感者，她也推薦2種白米飯搭配組合，只要將糙米與白米以1:1的比例，或是將部分替換成糙米或地瓜，營養價值就會比單純的白米高出許多。

彭逸珊在臉書專頁「愛健康營養師 珊珊」發文分享，糙米、胚芽米或五穀米是營養價值高的主食，但往往因口感不佳、咬不動，讓很多人不願意替換白米。因此，她就整理出，3種常見米飯、2種白米飯搭配的營養組成，即白米飯、胚芽米飯、糙米飯、白米飯加糙米飯、白米飯加地瓜，以提供民眾參考代換。

根據彭逸珊所製作的圖表顯示，分量皆以4份來計算，其中，白米飯、胚芽米飯、糙米飯三者在醣類與熱量上差異不大，不過，糙米飯則在膳食纖維、鎂、維生素B1含量上明顯勝出。另外，白米飯加地瓜的鉀含量最高。

彭逸珊提醒，就算沒辦法吃100％純糙米飯，只要將糙米與白米以1:1的比例，或是將部分替換成糙米或地瓜，營養價值一樣會比單純的白米高出許多。