進入2023年，中東主權基金在大陸佈局日趨積極，無論一、二級市場都進入狂買節奏。近日，資產管理規模高達2760億美元（約人民幣2兆元）的阿拉伯聯合大公國主權財富基金穆巴達拉投資公司（Mubadala），在北京辦公室舉行開業儀式，進一步顯示中東主權基金在華佈局進入新階段。

據穆巴達拉官網更新的中文資訊，該機構於2015年進入大陸，協同大陸國家開發銀行和國家外匯管理局共同出資100億美元，成立中阿基金並投資大陸的商業項目。按公司介紹，目前在大陸投資規模在5億美元到25億美元之間，投資企業已上市的包括快手、BOSS直聘、小鵬汽車等。

而就規模來看，穆巴達拉是阿拉伯聯合大公國僅次於阿布達比投資局（ADIA）的主權財富基金，資產管理規模2760億美元，同時也是中東第五大主權財富基金。

盤點中東目前排名第一的主權基金為阿布達比投資局，管理規模為8530億美元，隨後包括科威特投資局（KIA），管理規模8030億美元，沙烏地阿拉伯公共投資基金（PIF）7767億美元與卡達投資局（QIA）的4750億美元。

尤其進入2023年，中東主權基金在大陸佈局更是火爆。不管在二級市場，還是一級市場，中東主權基金都進入了買買買的節奏。例如二級市場方面，在上市公司半年報公佈後，阿布達比投資局與科威特投資局合計現身61家A股公司前十大流通股股東名單中。從行業分佈來看，這兩大機構持股行業主要包括汽車、醫藥生物、有色金屬等。

根據《證券時報》報導，在一級市場方面，得益於沙烏地阿拉伯政府發佈的《沙烏地阿拉伯2030願景》、阿拉伯聯合大公國發佈的《2050年能源戰略》，中東資本對新能源產業格外青睞。

以電動汽車為例，目前已有超過5家新興汽車製造企業與中東國家達成合作協定，包括蔚來、高合、天際、長城華冠等品牌。同時沙烏地阿拉伯於去年11月與富士康合作，共同創立全新電動汽車品牌Ceer，並在當地規劃了占地100萬平方公尺的工廠建設。