美國賓州警方今天表示，1名越獄在逃的殺人犯最近潛入民宅偷走步槍，「極其危險」。消息傳出後，費城郊外各大學校已關閉，居民也被告知鎖好房門。

法新社報導，巴西籍的卡瓦坎特（Danelo Cavalcante）8月31日在賓州徹斯特郡監獄（Chester County Prison）以「螃蟹式」爬牆越獄，近兩個星期以來躲過警犬、無人機、直升機和特種武裝部隊的追捕，讓美國民眾既恐懼又嘖嘖稱奇。

司法當局在賓州巴克鎮（Bucktown）周圍多林鄉村地區設置路障，並動員特種武器和戰術部隊（SWAT）和裝甲車輛進行圍捕，但迄今未能將人抓回大牢。

儘管如此，卡瓦坎特身影一再被民宅監視器捕捉到，甚至出現在監控野生動物的攝影機畫面之中。他的犯罪行為儼然成了一場殘酷的電視實境秀。

34歲的卡瓦坎特翻牆越獄以來，已套上了偷來的新衣服、刮了鬍子，也曾偷過食物和1輛廂型車，但後來已經棄車。

而整起事件的安全風險今天大幅提升。路透社報導，賓州警方發言人在記者會表示，卡瓦坎特昨晚闖入巴克鎮附近一棟住家的車庫，儘管屋主用手槍朝他開了數槍，他仍順利取走一支.22口徑步槍，且這把武器還配有瞄準鏡和槍燈。

警方發言人表示約有500名警力在該區進行地毯式搜索，不過當地樹林過於茂盛，不利搜捕作業。

針對外界指責警方辦事不力，發言人辯護說要逮到卡瓦坎特猶如「大海撈針」。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，卡瓦坎特2021年當著女友兩名幼子面前，拿刀猛刺女友38刀致死。2023年8月中旬，他被定罪犯下一級謀殺罪並遭處無期徒刑；當月下旬他便大膽越獄。

根據美國司法部法警局（US Marshals Service）說法，卡瓦坎特同時因為一起2017年凶殺案遭祖國巴西通緝。

賓州警方已將提供卡瓦坎特下落線索的賞金，從2萬美元（約新台幣64萬元）調高到2萬5000美元（約新台幣80萬元）。