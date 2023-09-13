彰化縣議員楊子賢建議將大竹排水溝加蓋興建路外停車場，今天邀集彰縣府相關單位及警方會勘。（楊子賢提供／孫英哲彰化傳真）

彰化市彰南路長年存在停車亂象，縣議員楊子賢日前建議將大竹排水溝加蓋，興建路外停車場，今天再邀集彰縣府相關單位及警方會勘，雖彰縣府交通處稱其沒有任何工程規畫量能與經費，但楊子賢要求該處務必在縣議會10月底定期會前提該區域停車相關計畫，希望為解決彰南路停車問題跨出第1步。

楊子賢日前在縣議會臨時會提出質詢，針對彰化市彰南路竟然沒有公有停車場，今天辦理會勘，邀集彰縣水資處水管科、交通處交管科、建設處計劃科、經綠處商業科、工務處道管科、新工科、警察局等單位，以及在地里長到場。

楊子賢指出，彰南路缺乏公有停車場、在未來的東區擴大都市計畫，也不是優先發展的區域，顯見歷來縣府投入的公共資源不僅少而且慢，不利彰南路沿線及大竹商圈永續發展，召集各單位會勘就是希望釐清問題，再進行調整，而該段大竹排水南北端各約100公尺，初估應可規畫100個以上的停車格。

彰化市竹中里長何則諭表示，樂見大竹排水溝加蓋進入討論階段，這對在地居民是很重要的公共設施；市民代表林明賢、周雅婷、福山里長郭金主皆認為這是件在地民眾熱切期待的公共建設，希望上級單位可以加快進度。

水資處水利管理科指大竹排水溝屬於縣府管轄的區域排水，但土地所有權屬於農田水利署，要注意土地的使用轉移，關於區排加蓋的計畫會針對流水斷面的防洪標準、清淤方式，進行詳細研究分析與審查。

交通處交通管理科表示，彰南路確實沒有任何公有停車空間，所以必須先研究該區域的停車需求規畫，因為該處在縣府內分工並沒有任何工程規畫量能與經費，僅能先提出停車研究計畫。

工務處道管科、新工科強調，大竹截水溝的堤岸道路升級為一般道路，已屬於彰化市公所管轄，針對加蓋工程計畫因為屬於道路的延伸，正式的提案啟動單位，需要再與公所進行協調。

楊子賢指出，將請交通處在縣議會10月底定期會前，正式提出該區域的停車計畫，針對大竹橋南北端的溝面，畫出停車場動線格位規劃示意圖，希望能先有停車場草案，再進一步進行相關計畫的提案與經費編列，接下來將會針對各項問題與各局處進行討論，逐一突破各環節的問題。