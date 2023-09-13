台大12日舉行卸任主管暨人員榮退儀式，自國發所退休的前國安局長陳明通也出席，社科院院長蘇宏達氣得直說無法理解，並點名校長陳文章立刻下台。陳文章今（13）日接受媒體採訪時澄清，由陳明通指導涉及抄襲的兩份學生論文還有學位都已經被撤銷，陳明通也有受到懲處，校方沒有對政治勢力服軟的疑慮，不過還是希望陳明通能主動出面道歉，才有機會重新被社會接納。

對於蘇宏達的指控，陳文章表示，尊重蘇宏達的看法，不過所有做法都是依照教育部與台大的程序及規定來執行，並沒有政治考量。

而外界認為台大如今對於陳明通個人相關事件的態度趨於友善，似乎對於執政黨服軟，陳文章說明，包含新竹前市長林智堅還有行政院副院長鄭文燦在內，兩人的論文與學位都被撤銷，「主角是兩位學生」，陳明通則是因為擔任其指導教授，被提告到學倫會，程序是從國發所到院教評會再到校教評會，既然3個階層都沒有建議解聘陳明通，學校也必須依照程序來走，之後教育部便核定他退休。

「司法判決出來，總統都要遵守，校教評會結果，當然校長也要遵守，校長不能依照喜好裁決，而且相關會議是採取合議制。」陳文章指出，如果蘇宏達對相關案件有不同意見，建議在校教評會重新提案，之後在會議討論之後，可以便以相關內容再與教育部討論，「最後就不只是學校的事情」。

至於蘇宏達怒轟陳文章下台，是否會造成尷尬？陳文章回應，昨天在茶會之後，蘇宏達也有出席行政會議，不過確實不知道為何會要他下台。身為台大校友與教授，自己不計較得失，既然有緣份擔任校長，就要努力讓學校變得更好，「一個校長還要計較這些事情，當校長也不是那麼合適，所有的小插曲就按照法規來辦理」。

回顧昨天整場活動，陳文章解釋，僅是一場退休人員的茶會，接受紀念品者包含名譽教授、卸任主管與退休教職員工，當時他正在依序將紀念品逐一致贈給退休人員，蘇宏達在進行一半時抵達會場，知道他有意見想要表達，但程序已在進行中。整個流程大約1個小時，並不是所謂的「表揚」或「頒獎」。