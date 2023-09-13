華語第一女子天團S.H.E自2001年出道，陪伴歌迷度過許多時光，而日前三位成員Selina、Ella及Hebe迎來成軍22週年紀念日，開心在podcast節目《迎任而解》中驚喜合體。此外，Selina的父母任爸、任媽也特別獻上祝福「生日快樂」，還曬出過去與三人的大合照，怎料照片一曝光，網友驚現Ella簡直判若兩人，美顏大幅進化。

任爸及任媽日前道賀S.H.E出道紀念日，表示：「必須要慶祝一下的，生日快樂（隔空祝福）我們的三個寶貝已經22歲」，同時曬出與她們的合影，仔細看發現是當年S.H.E拍攝《十七》的場景，令人眼睛一亮的是，照片中Ella髮型是俏皮的短髮，重現剛出道青澀模樣，中性的模樣乍看根本像個小男生，其實早期她常被誤認為男生，自己也常自嘲「把自己當男的」。不過現在的她女人味十足，前陣子她錄製節目《乘風2023》留著一頭長髮大跳女團舞，盡情展現成熟姊姊的魅力，與過去簡直判若兩人。

合照曝光後，掀起大票網友熱議，「Ella的這個髮型，我真的會哭！」、「Selina和Ella確定是同個時期嗎？」、「每一個家庭都擁有了兩個沒有血緣的親生女兒，這份感情真的是多美好多珍貴啊，愛你們，愛she。」、「田馥甄一點變化都沒有」、「很想念這三隻，真的很想念」