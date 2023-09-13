新竹市長高虹安與市府12日都稱今年不會辦跨年晚會，沒有外人能喬事的空間，遭前新竹市文化局長錢康明斥「說謊」，今發文再爆高虹安要他找李忠庭（Jack）討論，Jack後來還要他不要管跨年，他也貼出7月還和縣府交旅處長對話紀錄，強調直到他離職前都有「新竹市跨年晚會」。

錢康明說，他今年3月到任文化局長，由文化局負責辦理跨年晚會，並稱3月議會臨時會也通過跨年晚會追加預算350萬元，但之後卻是「惡夢開始」，由於經費不足得找贊助，市長高虹安跟他說，「你跟Jack（高男友英文名）討論一下，選舉時他辦過造勢活動，他有經驗。」

錢康明說，後來他跟Jack約見面，當天Jack表示，他來處理，當時錢自己也開心認為Jack一定能給跨年很好的建議，但實在等太久了，中間忍不住向高虹安說還沒等到Jack回覆，市長說「你就讓Jack處理。」

錢康明說，最後打電話給Jack，才要到1份6張A4單面列印企劃書。當時Jack跟他說，「新竹縣市應該會合辦，新竹縣辦演唱會，新竹市放煙火，還在喬」，但之後實在等太久，他再打電話給Jack，詢問新竹縣聯繫窗口。

Jack請錢康明跟戴處長聯絡，錢康明也在臉書貼文附上自己與新竹縣交旅處長戴志君LINE對話截圖，不料溝通過程中「變成新竹市辦晚會」，錢詢問Jack的結果，Jack說通常由電視台來辦，讓他和市長室主任Anny兩人都覺得不可思議。

「Jack明確告訴我，叫我不要再管跨年的事。」錢康明說，他無法接受，跨年辦不成算文化局的，辦不好算文化局的，算新竹市政府的，誰會怪jack。市府沒有對外公布今年有跨年晚會，但他強調「到他離職時都還沒有停辦」，也將企劃書列入移交項目之一。

錢康明也強調，高虹安說的2023跨年晚會停辦，是在他離職之後的決定，是在他夢到擋人財路之後停辦的。錢也並說，他曾和副市長一起去了解新竹縣過去是怎麼辦跨年晚會，不希望開天窗，但Jack叫他不要管，直到他離開時還是零進度，他也對市民感到抱歉。