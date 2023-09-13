韓國總統尹錫悅將於今（13）日更換國防部、文化體育觀光部、女性家庭部長官。

據《韓聯社》報導，韓國國防部長李鐘燮近來被疑背後施壓阻礙海軍陸戰隊防汛士兵殉職案調查，以及撤除陸軍軍校內抗日獨立運動志士洪范圖銅像引發爭論，導致其在在日前舉行的國會問政會上遭到嚴厲斥責。韓國最大在野黨「共同民主黨」擬透過國會通過李鐘燮的彈劾案。

根據《國會法》，針對政府部門長官的彈劾議案如獲得國會通過，長官將立即被停職，但其不得辭職或被撤職，直到憲法法院就彈劾案作出裁定。不過，李鐘燮12日已自行向尹錫悅請辭。

韓國總統辦公室相關人士接受《韓聯社》訪問時表示，總統秘書室室長金大棋將於今天上午11時在龍山總統府召開記者會，發布包括上述內容的內閣改組方案。

據悉，執政黨國民力量議員申源湜、總統室文化體育特別助理柳仁村、國民力量前緊急對策委員會委員金杏，分別為國防部、文體部、女性部長官有力人選。