今日早上11時許有1架高雄前往花蓮的班機起飛，沒想到飛到一半竟出現機械故障，導致整班飛機12位乘客全數折返高雄迫降，並於12時許降落完畢，全員平安。

華信航空1架型號為ATR76、編號AE7931班次的飛機今日早上11時15分從高雄小港機場起飛，原定於中午12時10分抵達花蓮，沒想到飛到一半突然出現機械異常，高雄國際機場表示，11時50分接獲通報華信7931班機（ATR76／高雄-花蓮）於後龍南面報告因機械因素請求返航高雄，並於12時44平安落地，機上12名乘客全數平安。