台中市東勢區36歲黃姓男子13日清晨駕車，看見前方有警車竟狂閃大燈，員警正想停車詢問時，黃男開到警車旁表示，「車上的老婆快要生了！」希望警方協助開道送醫。警方立即開啟警示燈、鳴警笛、加足馬力開道，火速將夫婦帶往醫院，原本需25分鐘、15公里路程，在12分鐘內即抵達，順利由院方接手。

東勢警分局指出，東勢派出警員王志堯、詹祐祥今天清晨擔服巡邏勤務，約5時許行經豐勢路第一橫街口時，後方一輛自小客車一直對警車閃大燈，員警正想停車向後方車主詢問時，車主立即開到警車旁來求援。

36歲黃姓男子表示，老婆羊水破了，快要生了，希望警方協助開道送醫。警方趕緊要黃男跟著警車，隨後開啟警示燈、鳴警笛、加足馬力，火速將夫婦倆帶往豐原區新惠生醫院，原本需要25分鐘、15公里的路程，在12分鐘內即抵達，順利由院方接手；黃男對此表示萬分感謝，稱有遇上警察真好。

東勢分局東勢所所長藍忠明表示，若需緊急救護仍應優先請求具專業知識、能力的119救護人員協助，能初步得到合適的救護。另提醒用路人，如在開車途中聽到消防、救護、警備車警號時應立即避讓，使救火、救人、救災等工作能夠順利進行。