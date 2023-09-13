因李玟驟逝抖出被《中國好聲音》霸凌風波，讓曾任該節目導師的55歲天后那英也成了眾矢之的，兩場演出因此緊急取消，傳聞她的新節目《樂隊的夏天》已經開錄，卻不見路人或觀眾放出側拍照，神隱多日的那英行蹤一路成謎，而有網友挖出她年輕時穿深V、開高衩泳裝的辣照，好身材一覽無遺，不僅上圍有料還有一雙大長腿，被讚是「98%男生都喜歡的類型」。

擁有167公分身高的那英身材相當纖瘦，但她其實在生下第二個孩子時，曾一度胖到90公斤，還被笑稱是女阿諾史瓦辛格，後來她成功甩肉，外型維持得宜。而給人打扮保守形象的那英，其實年輕時曾為拍寫真集勇敢嘗試不少清涼服裝，昨(12日)自媒體「圈圈追娛」挖出兩張她昔日辣照，引發熱議。

「圈圈追娛」表示：「年輕時的那英居然這麼漂亮，應該是98%男生都喜歡的類型吧！」大讚那英的好身材和亮眼五官，而這組照片在那英2017年上《中國新歌聲》第二季時就曾被挖出，其實當時她不只穿了泳裝，還大膽嘗試馬甲、中空裝，還穿上開高衩小禮服露出絕對領域，讓人眼睛一亮。

那英近來成為話題中心，關於她被調查的謠言不斷，但網友大多不信，姊姊那辛則在朋友圈否認是該節目製作人，也不是燦星娛樂的老闆，消息爆發後她電話被打爆，讓她相當無奈，也無法及時一一回應所有人的關心，只好統一解釋說：「想像力豐富，故事編得很吸引眼球，只是我做不了這些事，也不是我能做的」。