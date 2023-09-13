大同集團在全球應對氣候變化的關鍵時刻，鑑於目前全球碳市場最成功的典範是歐洲碳排放交易體系(EU-ETS)，加之今年歐盟通過開始實施邊境碳價調節機制(CBAM)，大同集團為能向台灣企業提供更好的歐洲碳市場相關議題的服務，在論壇期間與歐陸最著名的能源與碳交易平台歐洲能源交易所簽署戰略合作備忘錄(MOU)，雙方同意在下列幾個方向合作：1.資訊共用：別是共同享在歐洲與台灣交易所交易的境與源品方面。2.企業服務：支持與協助台灣企業參與歐洲能源交易所3.共同活動：組織與舉辦不同形式的活動，如論壇、研討會等。4.協同推廣：在台灣與歐洲共同推廣碳市場發展。

針對大同集團與歐洲能源交易所達成的作意向，大同集團總經理沈柏延表示：大同集團很高興能夠與歐洲能源交易所簽署戰略合作備忘，共同為台灣與歐洲碳市場發展提供企業端的連結，為應對全球氣候變化扮演關鍵角色。

歐洲能源交易所亞太區總裁表示：作為全球減碳的忠實倡導者，EEX非常高興和大同一樣志趣相投的公司合作，並且期待未來更密切的合作。