說明會邀請鴻海精密和沙國前十大集團Ajlan Group等台沙兩地重量級講者全面分享沙國經濟轉型商機、市場概況和投資環境等；「亞西商機日」共邀請15名中東地區智慧方案、醫材、汽車零件和資通訊等產業買主與我指標性業者台達電(2308)、技嘉(2376)和研華(2395)等進行130場洽談，促成潛在商機1850萬美元。

外貿協會董事長黃志芳於說明會開幕致詞時表示，沙國薩爾曼王儲近年為因應全球永續浪潮，推動《2030願景計畫》，以實現經濟轉型和多元化發展。願景計畫涵蓋四大計畫和十三個重點項目，當中以醫療照護和電動車等七大項目對台沙兩國最具合作潛力。為爭取此潛力商機，搭配今年5月貿協「利雅德台貿中心」開幕，同時籌組「中東藍海旗艦團」，邀請鴻海(2317)和研華等具代表性企業赴沙拓銷。團員受到沙國Ajlan Group和上市控股公司Zamil Group等企業肯定，望未來能在半導體、智慧城市和智慧醫療等領域合作。為了延續旗艦團拓銷力道，說明會另邀請美國GE公司在沙國的智慧醫療代理夥伴Ascend Healthcare Solutions和中東經貿協會分享沙國市場概況和經商經驗。我國知名業者如復盛、永光化學和銓寶工業等均到場參加。

同時舉辦的「亞西商機日」，台達電、技嘉、研華、晶睿、工研院和資策會等也把握此次機會前來與買主商談合作。研華電腦表示，此次與2家土耳其物聯網買主洽談，讓研華得以將先進的科技拓展到土耳其。

外貿協會將於今年10月份辦理「2023年汽車零配件、資通訊及綠能產業中東及土耳其拓銷團」，率領業者前往沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國、約旦和土耳其拓銷，持續爭取後石油時代商機。