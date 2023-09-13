民眾黨新竹市長高虹安因助理費案涉貪遭起訴，又涉入豪宅及名車不當利益等重大爭議，民進黨今表示，柯文哲作為民眾黨主席，卻無視外界觀感，袒護瞎挺高虹安，甚至黨內評議機制形同虛設，全黨因為柯文哲只挺一人，連同涉貪染黃人士都不處理，被外界譏笑為民眾堂，完全目無黨紀，只有柯文哲說了算。

民進黨發言人張志豪、新竹市立委參選人林志潔及新竹市議員劉康彥、楊玲宜今召開記者會痛批柯文哲不敢面對高虹安涉弊。

張志豪指出，柯文哲過去曾怒罵嚴格執行黨紀的中評會主委，但卻對涉貪愛將瞎挺，現在又聲稱設第三方公正外部機制，根本就在轉移焦點。其實民眾黨的評議機制就是柯文哲一人意志，今天設這樣的外部機制根本就像柯主席的「東廠」。

張志豪說，從高虹安涉助理費案遭起訴，到近期被爆坐豪車、住豪宅，甚至男性友人干預市政，卻始終不見民眾黨對高虹安祭出處分，柯文哲主席始終閃躲迴避，可見黨員規範不足。

劉康彥痛批，正因為柯文哲袒護瞎挺愛將，過去八年新竹市的城市光榮感不見了，因為高虹安可說是一夕敗壞。現在的市政府包括學校營養午餐、多項建設工程，都出現無法決標情形，甚至連前副市長蔡麗清在內的一級首長紛紛掛冠求去。

他說，市政頹廢至此，高虹安卻還只想著幫密友辦跨年晚會放煙火，今年6月要議會追加通過350萬預算，但新竹市府聲明卻提到不是由市政府及縣政府主辦，要由民間來主辦；難道因為錢康明的爆料，跨年晚會350萬預算就胎死腹中不執行了？

楊玲宜表示，前文化局長看不下去爆料，但高虹安不思悔改，居然還用對話錄音來威脅公務員，「如果這種行為不是黑道喬事，什麼才是黑道喬事？」

林志潔說，高虹安若沒能力約束密友來勒索公務員，若非無知無能就是包庇勒索；若是高市長授意密友作犯罪行為，那高市長就是貪瀆貪腐的犯罪者，兩位是共犯集團。

林志潔說，民眾黨有紀律懲戒條例，這項條例的處分很嚴重，若民眾黨公職人員觸犯，可以被停權或除名，請問柯文哲若無力約束黨員，讓黨員去迫害政府的公務員，也是無知、無能、包庇貪腐，若柯文哲是授意的，那民眾黨簡直是貪腐的溫床。