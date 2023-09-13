新北幼兒園餵藥案數月前以不起訴處分落幕，但為強化藥品管理，行政院昨公告修正「管制藥品分級及品項」，將苯巴比妥、氯二氮平復方製劑納為4級管制藥品，12月起上路。醫界指出，納管的原因在於，過去這些複方藥被排外處理，法律界認為必須歸回常態。新制上路後，使用的流程較麻煩，醫師得開報表、掌握庫存，可能影響開藥意願，改開其他替代藥；藥界則擔心，因醫師開藥習慣改變，藥局的庫存恐難以消耗，將增加許多行政負擔。

根據「管制藥品分級及品項」，苯巴比妥、氯二氮平單方藥都屬於第4級管制藥品。醫師公會全聯會副秘書長蘇育儀說，約在2006年以前，苯巴比妥、氯二氮平的復方製劑在都是排外處理，如今環境改變，法律界認為要回歸常態，不應該有少數東西排外，因此政府才會將這些複方藥回歸列管。

然而，對醫界而言，苯巴比妥、氯二氮平複方藥在納管後，使用起來的確不方便。蘇育儀表示，假設胃藥含有微量的氯二氮平，也會被列管，雖然4級管制藥已經屬於管制藥品中的最低層次，但醫療端所開立的每個列管藥，都得開報表管理，並確實掌握開出多少數量、現場剩下多少數量等。由於胃藥使用量大，有些醫師會擔心，若診所只有1個醫師、1個藥師、1個護理師，將沒有人力做行政作業，未來只好少開這類藥物。

蘇育儀表示，納管後的複方藥不是不能用，而是使用流程會麻煩很多。雖然官方和使用者立場不同，但不會對病人造成影響，這些藥品都有替代藥可用。過去像是鎮靜劑，不管是門診、急診都會用到，也屬於4級管制藥，大家也沒有什麼意見，如今只是擔心有新的藥品納管，就會非常麻煩。醫界反映意見後，衛福部次長王必勝也答應，會想辦法簡化管理流程。納管一事，不必擔心影響病人，只是會影響到醫師的開藥習慣，至於病人是否一定要使用這個藥，就見仁見智了。

藥師公會全聯會常務監事李懿軒認為，複方藥被濫用的機會不高，原因是若要濫用，病患就會聯同其他複方成份一起濫用，這會導致病患更加不舒服，不過納管並不單純只考量科學，還要考量社會的意見，對此他也表示尊重。由於醫師開藥習慣將受影響，他擔心社區藥局的庫存將是一大問題，這些藥品都是處方藥，藥局無法控制醫師是否要開立處方，這可能會導致很多庫存無法消耗，需要很多行政負擔，希望政府能協助降低處理的行政成本。