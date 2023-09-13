曾代言「媚登峰」的資深名模包翠英，遭高姓男友的前妻、泰籍配偶控告侵害配偶權，並連帶求償50萬，士林地院審結，指元配無法證明兩人婚姻存續期間，兩人有逾越一般男女關係的行為，判決元配敗訴

元配主張，2020年包翠英在節目上稱，她與高姓男友，也是她先生交往27年，證明兩人在歡婚姻存續期間，有逾越一般正常男女社交行為，侵害元配的配偶權。兩人應連帶給付50萬元。

66歲包翠英答辯，根據CTWANT網站，2020年8月刊登標題「搶子風波」新聞，元配自述2016年4月初，自高男手機中發現包翠英、高男兩人同居的證據，元配經過4年後提出告訴，請求權已罹於2年之消滅時效。

高男以元配未履行同居義務訴請離婚，2019年11月19日確定離婚，包翠英接受媒體訪問，均稱不知道高男有婚姻關係，並稱與男友交往分分、合合，高男欺瞞她婚姻狀態，她也是被害人，而元配並未提出證明包翠英明知高男已婚身分，而與有不正當交往關係。

判決更指，包翠英在節目上的說話情境，重點在於維護個人形象，且藝人上節目會為節目效果而發揮，未必將客觀事實完整精確說明，不能以此認定包翠英介入他人家庭，士林地院判決元配敗訴。可上訴。