副市長趙卿惠（中）、文化局長謝仕淵（右）今天為遊艇啟航。（曹婷婷攝）

今年為台江建庄200年，台南在地企業福爾摩沙遊艇酒店響應台江建庄200年戶外大展「開江紀」，設計紀念遊艇邀民眾從海洋認識台江，攜手市府合辦「台江啟航」，藉由巡禮台江，從海上遠眺四草橋下「台江阿嬤」，體驗別有滋味的歷史課！

台南市副市長趙卿惠、文化局長謝仕淵等人今天一同為遊艇啟航。趙卿惠表示，台江古航道從鹿耳門到澎湖東吉嶼，從古航道看到過去、知道現在，尤其台南明年要歡度400年，「啟航古航道」將台江文化、觀光及歷史脈絡連接起來，也是未來市府要努力的方向。

文化局長謝仕淵指出，台江阿嬤坐在岸邊望向大海，祈求海上的人們平安歸來；台江是重要的台南文化入口，是外界與台灣交會互動的歷史舞台， 400年前海上人們如何看見台江、看見台灣，從古航道可見台灣如何與世界連結以及外來的人如何看見台灣，藉由巡禮台江，從海看台灣，台江就是文化與人群交流的入口。

台江內海航道除台江國家公園還跨越七股溪、曾文溪、鹿耳門溪、鹽水溪出海口，包含現在黑面琵鷺保護區、七股潟湖，甚至從鹿耳門一路延伸至東吉嶼。

飯店業者謝文祥說，1823年大水造成曾文溪改道，淤沙流到台江溼地，構成台江十六寮，經先民開墾而有台江，也有一條可從台江走到玉山的千里步道，在朝皇宮、台南社大台江分校執行長吳茂成等人及社區、廟宇努力下，開辦大廟興學、終身學習場域，也讓台江人引以為傲。

被網友暱稱「台江阿嬤」，是台南近來熱門打卡景點，為藝術家范志明「吾海吾江」作品，除向先民拓墾精神致敬，也期許台江繼往開來，再創200年輝煌。先前因颱風接連造訪，「台江阿嬤」被網友趣稱像是在向颱風招手，引起討論。