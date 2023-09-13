民眾黨主席、前台北市長柯文哲任內修訂的「鄰損爭議處理規則」讓建商可球員兼裁判，柯文哲反批要不要把台南、高雄拿出來看看，台南市長黃偉哲則轟柯甩鍋。柯文哲今怒嗆，建議有批評的議員再換一副眼鏡，其實他們要換的是一副良心。

柯文哲今受訪被問起「鄰損爭議處理規則」，表示自己很有自信，當時在台北都有晨會制度，台北市政府在他任期，前2年不算，後面一定都是相當有制度，關於鄰損的問題，說他什麼放水，奇怪怎麼可能？其實把前後的條文調出來看，就很清楚，在他任內是變得比較嚴格。

柯文哲說，以前是建商「得」去檢查鄰居現況，他改成「應」，如果對法律名詞比較熟悉的就知道，「得」是可做可不做，「應」是一定要做，所以建商的義務，一定要去檢查鄰居的現況。

柯文哲指出，有增加行政指導，必須送都發局備查，這個案子都發局一定有紀錄，再來以前是由起造人或承造人擇期去處理，現在不一樣，現在是14天內要會勘，他非常清楚，「我的時代定的法律是比較嚴格的，所以怎麼會說我在放水？」

柯文哲說，「建議有批評的議員再換一副眼鏡，其實他們要換的是一副良心，明明知道不是，故意要去害人，至於他的態度是，「你講我哪裡有錯我就改」，那些批評的人要記住，有一個英文成語「住在玻璃屋的人不要往外丟石頭」，因為石頭丟回來，你的玻璃屋就毀了。

至於任內工程部被審計部揪出有缺失，柯文哲表示，常常說你講哪裡不對就拿出來，他的態度是錯就改，「我們從來不怕面對我們做錯的事情，有錯就改。」