雲林縣水林鄉松西村7戶人家因地處偏遠，用水全靠地下水，20餘年前地下水受汙染變黃濁、有異味，住戶不敢喝，只能到加水站買水，經住戶向台水公司爭取申裝自來水，本月完成約1公里的延管工程，13日住戶表示有了自來水，不僅飲用水更潔淨方便，也不用擔心使用地水下洗衣導致衣服變黃有異味。

松西村位於水林鄉外圍偏遠處，有7戶住家沒有自來水可用，60餘年來都使用地下水，近年因地下水水質受汙染日益嚴重，經檢驗重金屬砷含量高，長期飲用可能有罹患烏腳病可能性，之前居民想申裝自來水，但礙於高額接管費用，遲遲沒有申裝。

經住戶向民意代表與台水公司陳情，台水公司第5區處爭取到400萬元工程費，埋設口徑100公釐自來水管1052公尺，本月初順利完工通水，讓7戶住家從此脫離沒有自來水可用困境，經過半個月使用，住戶們表示老人家不用再跑到市區買水喝，非常開心。

住戶郭先生說，祖父於60多年前搬來松西村養雞，早年附近7戶均使用地下水，當時水質相當好，但約20年前水質突然變得黃濁、有異味，大家都不敢喝，只好到加水站買水喝，地下水只用來洗衣物，不過衣物洗後會發黃、有異味，相當困擾，大家心想「如果能有自來水就方便多了」。

郭先生提到，早年大家就有申裝自來水念頭，但一問之下，費用要30餘萬元，當時大家經濟情況都沒有很好，只能放棄，繼續使用地下水，如今台水公司編列400萬元協助安裝自來水，每戶只要繳交2至3萬元費用，因此都毫不猶豫同意安裝。

台水公司第5區處處長蕭淑貞指出，公司積極推動無自來水地區延管工程，將水林鄉蔦松供水延管工程案提報水利署評比，核定後隨即辦理施工，讓偏遠地區民眾用水更便捷。