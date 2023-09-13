牙膏是重要的潔牙工具，但有人擔心牙膏內含的某些成分會增加致癌風險，胸腔暨重症醫學科醫師黃軒表示，他收集資料後發現，三氯生可能干擾體內激素，增加罹患乳癌、前列腺癌等風險；月桂基硫酸鈉可能會增加口腔癌風險；氟化物可能會增加甲狀腺癌風險，但這些研究均為「動物或觀察研究」，仍需人類研究來證實因果關係。

黃軒在其臉書粉專上表示，三氯生（triclosan）是一種抗菌劑，常添加於牙膏、沐浴乳等日用品中，以減少細菌滋生。但是，近年研究指出，三氯生可能會干擾體內激素，增加罹患乳癌、甲狀腺癌、前列腺癌等癌症的風險。

月桂基硫酸鈉（lauryl sulfate）是一種起泡劑，常添加在牙膏、洗髮精、沐浴乳等日用品中，用於增加起泡效果。然而，有研究指出，月桂基硫酸鈉可能會刺激口腔黏膜，增加罹患口腔癌的風險。氟化物（fluoride）是一種天然礦物質，常添加在牙膏、飲用水等中，用於預防蛀牙。然而，氟化物過量可能會干擾甲狀腺功能，增加罹患甲狀腺癌的風險。

黃軒分析上述研究後指出，大多為 「動物研究或觀察研究」，仍需更多人類研究來證實其因果關係。此外，上述研究中使用的劑量與人類使用牙膏的劑量可能不同，因此也需進一步研究來評估牙膏安全性。也就是，目前尚無足夠證據可直接證實牙膏中的三氯生、月桂基硫酸鈉和氟化物會直接導致癌症。

但他也表示，他建議消費者在選購牙膏時，避免選擇含有這些成分的產品；此外，選購適合自己口腔需求的牙膏，並養成正確刷牙習慣，以維持口腔健康。若口腔發炎、出血，應及時就診牙醫師，而非擅自使用特定類型的牙膏。