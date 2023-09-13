前新竹市文化局長錢康明「被離職」後，連日來在臉書持續爆料，今早又爆出，早在市長高虹安要他離職前，高的男友李忠庭就曾質問跨年晚會的事，並且隔天要他離職。對此，市議會國民黨團總召陳慶齡說，錢有證據請直接提告，否則看起來像自導自演；民進黨團總召陳建名則說，這是高虹安男友干政「喬事情」鐵證，呼籲檢調和政風單位徹查。

市議會國民黨團總召陳慶齡說，錢康明此舉有如「自導自演」，現在社會講求證據，錢前局長應直接拿出對話錄音檔等證據提告，否則看起來像是離開後在刷存在感，離職的局處首長連環爆料，堪稱全國首例，呼籲他手下留情，不要再消費新竹市，也建議李忠庭提告證明清白。

民進黨總召陳建名則提到，高虹安的男友李忠庭監控前副市長與文化局長，且開口就是恐嚇市府官員，談話中討論到，剛好被宣布沒有要辦的350萬市府跨年活動，這不就是喬事情的鐵證嗎？按照錢康明所言，行車記錄器也有保全證據，李忠庭就是喬標案、喬人事，男友干政的鐵證如山。

陳建名也說，李忠庭代替高虹安決定市府局處長人事升遷異動，在錢康明還沒收到高虹安親口通知之前，李忠庭早已知情，甚至合理懷疑是李忠庭基於跟錢康明的恩怨（不聽話喬標案），而萌生換人想法，質疑高虹安只是個配合發布人事命令的棋子嗎？

民進黨市議員劉康彥則說，如今新竹縣市辦不辦跨年晚會已不重要，按照錢康明的說法，高虹安授權男友李忠庭「主責」跨年晚會已是不爭的事實，高虹安極有可能「利用」男朋友從中獲得不當利益，高虹安恐已觸法，難道柯文哲要繼續護短、繼續全黨挺虹安、責任男友擔嗎？

時代力量市議員林彥甫則說，高虹安當務之急，應該是好好對外說明清楚，身為毫無公職身份的人，為何能干預市政和人事。有錯就認，不實就澄清，千萬別一錯再錯，只會讓市民更加失望。