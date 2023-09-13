趙姓男子去年2月間酒駕肇事撞死石姓男子後逃逸，檢方今年5月依酒駕致死、肇事逃逸致死等罪嫌起訴，全案適用國民法官法。新北地院昨天上午選出國民法官後，歷經一個下午審理，依酒駕肇事致死處1年8月、肇事逃逸致死處3年1月，定應執行4年5月徒刑。

趙男在偵查、審理程序都認罪，並在準備庭時向審判長表示已經在賣房籌款賠償、與被害人家屬談和解，審判長當時裁定本案在準備庭的爭點，即民事是否和解、是否獲得被害人原諒，並且已履行和解內容，還有是否符合刑法59條「情堪憫恕」等。

新北地院昨天上午進行選任程序，由院檢辯三方於到場57名候選國民法官中，選出6位國民法官、4位備位國民法官，4號國民法官因個人因素認不能或不宜執行職務，聲請解任。合議庭依《國民法官法》裁定解任，由備位1號國民法官遞補職務。

昨天審理時，因趙男在準備庭後與被害人家屬達成和解、也獲得對方原諒，爭點剩下是否符合刑法59條「情堪憫恕」。稍早合議庭宣判，依酒駕肇事致死處1年8月、肇事逃逸致死處3年1月，定應執行4年5月徒刑。

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