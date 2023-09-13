豆府目前擁有7個品牌共64家店，包括韓式品牌「涓豆腐」21家、「北村豆腐家」18家、「韓姜熙的小廚房」13家、「姜滿堂」4家，代理的泰式品牌「帕泰家」4家、越式品牌「飛機河粉」及中式品牌「阿達師五星麵鋪」各2家。

豆府2023年上半年歸屬母公司稅後淨利1.98億元、年增近1.57倍，每股盈餘7.54元，亦雙創同期新高。8月自結合併營收2.76億元，雖受颱風來襲影響而月減4.38％、仍年增達15.8％，創同期新高、歷史第三高，前8月合併營收20.64億元、年增達36.68％，創同期新高。

吳柏勳表示，豆府上半年新展6家店，但因合約到期及商場改裝而結束「銅盤」及「釜山宗家」2品牌，合計淨增4家，目前64家門市均為獲利狀態。展望後市，下半年除了2家門市遷點外，另預計新展7家店，全年預計淨增11家。

吳柏勳表示，由於目前人力缺額仍近15～20％，且集團自去年第四季起各品牌每季均推新菜色，基於人力及資源最適運用，將著重於既有7品牌拓點，並持續尋找合適的海外品牌代理機會，內部也持續規畫開發自創品牌。

吳柏勳透露，9月將一舉開出3家店，包括20日「涓豆腐」及「韓姜熙的小廚房」將進駐位於新店裕隆城的誠品生活新店店，「阿達師五星麵鋪」22日將開出台南南紡店，預計至年底全集團門市將增至71家。

展望後市，吳柏勳指出，台灣內需市場自去年6月下旬迄今呈現爆發式成長，豆府將維持多品牌發展策略，持續鞏固台灣市場，各品牌均會平均展店，在好的商場會以多品牌進駐。在目標追求穩健成長步調下，規畫每年新展12～16家店。

同時，豆府也重啟海外布局計畫，持續尋找進軍機會。吳柏勳表示，集團採取開放態度，主要會以授權代理方式插旗，公司已有實際走訪馬來西亞、泰國、韓國、日本等地，中國大陸、新加坡、美國等地也有對象洽詢代理合作的可能性，但目前尚未達到最終拍板階段。