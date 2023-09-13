消息人士透露，台積電在亞利桑那州相當受挫，在當地一直難以招募到足夠的建廠工入，從台灣外派工人協助施工的計畫也受到當地工會阻撓。由於缺工問題難以解決，台積電日前已經宣布該廠的量產時程從2024年底遞延至2025年。

消息人士表示，台積電對於在日本設廠的信心則不斷增強，這座耗資86億美元在日本九州島晶片製造中心打造的晶圓廠可望在2024年開始生產成熟製程晶片。台積電更考慮擴大在日本的產能，有意在當地建造第二座晶圓廠，可能將生產更先進的晶片。

台積電在日本擴張的計畫若取得成功，可能助日本一臂之力，重新奪回晶片製造強國的地位，並在日益激烈的區域競爭中，作為日本汽車與電子產業堅實的後盾。

美國、日本和德國都提供台積電數十億美元建廠補貼，但消息人士表示，台積電認為日本在工作文化方面較為契合，且日本政府比較容易打交道，在補貼方面也相當慷慨。

Isaiah Research分析師Lucy Chen表示，台積電與日本政府之間的關係是互惠互利的。對晶片製造商而言，日本擁有完善的晶片設備和材料供應網路、工作文化相近以及鄰近台灣等，都是日本的優勢。

日本經濟產業省（METI）高層表示，在我們看來，台積電對於在日本的投資確實相當積極。我們很歡迎第二個晶圓廠項目，但我們必須先看看細節。

該部門已為台積電在日本的第一座晶圓廠提供4760億日圓（約32.3億美元）補貼。

台積電發布聲明表示，其海外擴張計畫取決於客戶需求、政府支持力道以及成本考量等因素。