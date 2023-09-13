手機資訊網站《SOGI手機王》統計，截至2023年8月，全台實體通訊行iPhone手機降價情況顯示，單月降幅最大的是iPhone SE(2022)，並非 iPhone 14。

《SOGI手機王》統計全台逾300家通訊行8月期間所刊登的手機價格資訊，並整理出iPhone降價排行榜TOP10。排名依序為iPhone SE(2022) 128GB、iPhone 14 128GB、iPhone SE(2022) 64GB、iPhone 14 Pro Max 256GB、iPhone 14 Pro 256GB、iPhone 13 mini 128GB、iPhone 12 mini 64GB、iPhone 14 256GB、iPhone 14 Plus 128GB、iPhone 12 mini 128GB。值得注意的是，這些iPhone單月降幅TOP10介於0.5%到2%之間，明顯比7月稍微增加。

通訊行8月iPhone降價最多的機型是2022年3月上市的iPhone SE(2022) 128GB，單月降幅達到2%，截至8月底的平均報價為15,687 元；其次是iPhone 14 128GB和iPhone SE(2022) 64GB，單月降幅為1.2%，截至8月底的平均報價分別為25,247元、13,712元。

iPhone SE(2022) 128GB之所以成為8月降價最多的iPhone機型，主要是受到市場一度傳出蘋果可能不再推出iPhone SE系列新品，通訊行在8月初所刊登價格高於建議售價，然而到了8月底價格刊登明顯下滑，以至於成為8月單月跌幅最大的iPhone。

《SOGI手機王》網站總編輯張利安表示，儘管iPhone 15系列新機即將推出，但相當意外的是，發表前降價幅度最大的反而是入門產品iPhone SE(2022)，64GB與128GB版本都在降價排行榜內。至於一年前發表的產品iPhone 14和iPhone 14 Plus皆是以128GB降價最多，而iPhone 14 Pro和iPhone 14 Pro Max則是以256GB降價最多。