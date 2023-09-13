農業部日前指出，超思公司進口的巴西雞蛋效期為120天，最後一批是5月30日裝船。但卻被發現市售效期被標示為10月5日。對此，農業部長陳吉仲回應，有媒體報導業者將巴西洗選雞蛋有效期限標示為 10月5日，經查實際的有效日期為 9月24日，但他強調「該批雞蛋仍還在有效期限內」。然而對於陳吉仲的說法，網友已經忍不下去，留言怒轟「講話已無公信力」。

陳吉仲昨（12）日在臉書發文指出，「媒體報導巴西專案進口雞蛋效期標示有誤。此事關乎食安，因此要向社會清楚說明進口雞蛋的把關作法。」陳還提到，每批專案進口雞蛋皆需取得衛福部食藥署所發的「食品及相關產品輸入許可通知」；且許可文件需有載明來自於出口國的「製造日期」與「有效日期」。以巴西雞蛋為例，許可中清楚載有製造日期為 5月27日、有效日期為 9月24日。因此，且當雞蛋進入台灣的洗選場，洗選後的標示有效期限日期，須符合相關安全規範。

對於近日爆出巴西雞蛋有效期限出紕漏，陳吉仲聲稱，「這是業者標示錯誤，業者已經自行下架，後續農業部會積極要求業者須嚴格遵守許可文件所載相關日期，以確保專案進口雞蛋皆符合安全規範。」

農業部長陳吉仲臉書遭網友灌爆。（圖截取自陳吉仲臉書）

然而網友對於陳吉仲一而再、再而三為巴西雞蛋辯解，忍無可忍怒轟「為什麼愛說謊?為了護航超思，說什麼巴西雞蛋有包膜可以增加保存期限，但是被你們的食藥署揭穿謊言，根本沒包膜」、「食安有問題、疫苗也有問題、進口廠商也有問題，怎麼民進黨一天到晚出問題啊」、「把錢吐出來⋯新不新鮮的蛋分不出來⋯你有什麼資格當什麼部長！還教授耶」、「好慘，這篇沒有政治人物敢護駕喔」、「哇靠，雞蛋可以擺放四個月，我冰箱裡的放超過2週，我都不太敢用了」。

此外，還有民眾不滿留言，「臭蛋你吃了沒？陳部長」、「當官很爽啊！唬爛人民就好！」、「鬼扯蛋部長，還有臉繼續待，民進黨不倒，台灣不會好」、「陳阿吉你什麼時候要引咎辭職？」、「被抓包才下架，如果沒有呢？你們前頭的把關是在玩扮家家嗎？」