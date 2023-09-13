每年果粉們最期待蘋果發表會於台灣時間13日凌晨一點登場，全新的iPhone 15新機受矚目外，相關系列蘋概股漲幅也是一大焦點。尤其，這次iPhone 15最大技術變革就是接口將從「Lightning 轉換為 Type-C」，以及 iPhone 15 Ultra 首度搭載 6 倍潛望式光學變焦鏡頭，因此，法人資金開始將苗頭轉向蘋概股相關供應鏈。

觀看蘋果股價今年以來一度漲破 50%，市值突破三兆美元，且8月以來台股累積投信搶進 562.47 億元資金，看得出來這股漲幅力道有從 AI 概念股轉移到蘋概股，連帶使得相關族群概念股紛紛「漲」聲響起，這下子投資人可樂得笑開懷。

其中，百分百成分股皆為科技股的高股息ETF人氣王-復華台灣科技優息（00929）也因此搭上這股蘋果熱，自7/30的台股高點以來已上漲5.7%，代表AI修正並未產生過大影響，反而可見。持股當中，蘋概股相關的PCB（Printed Circuit Board, 印刷電路板）健鼎、華通、臻鼎等，近期漲幅都很可觀，市場認為科技股的成長力道，都是值得長期期待。

高股息ETF績效表現

資料來源：基金醫生-馮志源的財經筆記 統計至2023/9/8

00929搭載蘋果熱 月配息有機會換新機

台股首檔主打「月月配息」的00929在蘋果熱潮中也意外湊了熱鬧，12日配發股息間接含義也幫投資人準備資金購機。根據存股社團投資人分享，00929的27萬受益人數中，就有約4萬人持有15張以上，若月月存股加買一張，長期則可透過息收換最新款的蘋果手機，甚至若是長期持續投資還能「年年換新機」。

試算一下，預估00929年化報酬率約7.5%，而iPhone新機約30 ,000元，往回推算要是投入40萬存股的受益人就有機會年年換新機（以9月13日市值計算，00929市價17.79元為22.48張）。

果迷們若想要存股同時還能年年換iPhone，不妨考慮早先入場為明年的換機潮預作籌謀準備。復華官方公告19日將進行除息，因此有意願加入蘋果熱的存股果迷們前一日切記要跟上步伐。

透過定期定額的方式投資00929，長期下來，亦可降低買進風險，且不用煩惱擇時進場的問題，目前中信證、富邦證、國泰證、元富證、玉山證、兆豐證、統一證、凱基證、群益證、華南永昌證等十家券商均有提供00929定期定額存股服務。

(文／蔡季伶撰寫提供)

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。