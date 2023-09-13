沈姓男子等一夥人共組「嫖蟲戰隊」強盜集團，並於2022年指揮黃姓兄弟及手下佯裝嫖客，待入房後隨即對賣淫的外籍女子拳打腳踢，威脅她們指出藏錢位置，成功搶奪現金，期間更強拍裸照及性侵，事後甚至還報警稱賣淫女是防疫破口。高等法院經審理，黃氏兄弟已與2名受害者達成和解與賠償，昨（12日）依強盜強制性交等罪判黃氏兄弟12年、林姓男子5年徒刑。可上訴。

根據判決書，沈男本身經營應召站，因此熟知應召女子可能於房中藏放財物的位置，後夥同友人組成「嫖蟲戰隊」強盜集團，佯裝嫖客趁機搶奪應召女子的錢財，期間也曾實施性侵、強拍裸照等惡劣行徑，未料事後還報警處理，無恥辯稱：「賣淫女是防疫破口」。

直至集團其他成員報警處理，警方循線將沈等人逮捕歸案。

新竹地院審理時，依強盜強制性交、妨害風化、結夥強盜等罪，重判沈男14年6月有期徒刑定讞。至於其他同夥人等，黃氏兄弟15年徒刑；沈男則另案被合併判處14年6月定讞，任姓同夥另案被判刑7年2月定讞。

黃氏兄弟等人不服判決，上訴高等法院審理。

高等法院經審理，審酌黃氏兄弟與2名受害者達成和解並已賠償，昨（12日）改判二人12年徒刑，林男則判處5年徒刑。全案仍可上訴。

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