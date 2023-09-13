由丁禹兮和虞書欣主演的《月光變奏曲》將在龍華偶像台首播，劇中看似浪漫的雪中吻、壁咚吻、沙發吻，讓觀眾回味無窮，丁禹兮爆料虞書欣是此劇的吻戲指導，知道如何用女性視角拍攝，連嘴貼嘴都會選取最佳角度；虞書欣反虧丁禹兮，明明一直拍吻戲，怎麼這麼不會親呢？兩人在拍攝現場常常不按劇本來，尤其丁禹兮的笑點低，虞書欣又是氣氛擔當，搞得現場歡笑聲不斷。

《月光變奏曲》是改編同名小說的甜寵喜劇，講述社會新鮮人小編輯初禮與人前人後兩副面孔作家晝川，元氣少女和戲精老師從網友變成室友，再變成情侶，兩人共同成長的戀愛故事。男女主角相處過程，不走一般甜膩的路線，相識初期，晝川（丁禹兮 飾）抱不動初禮（虞書欣 飾），還毒舌虧女方太重；在一起時，晝川常常撒嬌要女友呼呼，卻被女友嫌棄。晝川照顧生理期的初禮、給初禮最大的安全感，初禮被欺負時默默替她出氣，被觀眾封為「教科級別男友」，丁禹兮和虞書欣兩人在劇中的CP名是「衝初宇晝」，因默契十足又受到觀眾喜愛，將第二度合作拍攝劇集《永夜星河》，引起討論。

虞書欣雖然不是科班出生，但可以看出她對每個角色的演繹都非常認真到位，《蒼蘭訣》可愛的小蘭花，《雲之羽》嚮往自由的女殺手雲為衫。在《月光變奏曲》飾演對生活、事業充滿熱情，即使母親反對也要勇敢追求夢想，元氣滿滿職場菜鳥初禮，面對綠茶同事推卸工作，她會想辦法拒絕，而不是像一般甜寵劇女主角默默承受；莫名背黑鍋、上司不認可找碴、被搶功勞，她也會爭取自己的權益，並找出解決方法，虞書欣希望觀眾看到這齣戲可以說：「原來這段也可以這樣演啊！打破了我對偶像劇的既有觀念。」

丁禹兮因飾演古裝武俠劇《新笑傲江湖》中的東方不敗進入演藝圈，在《傳聞中的陳芊芊》、《韞色過濃》、《七時吉祥》古今扮相得宜圈粉無數。在《月光變奏曲》飾演從小被父親否定，與家庭有隔閡的「富二代」，傲嬌、毒舌、愛吃醋、幼稚的屁孩個性，遺傳父親的文學造詣，首本小說就成為暢銷作家。散發正能量的初禮就如一道光，讓他的人生有了新意義，即使後來被陷害，也沒有將他擊垮。丁禹兮說：「希望大家看完這齣後，可以對編劇和作家有新的認知，可以燃起大家想要談戀愛的欲望。」甜寵職場劇《月光變奏曲》將於9/14起，龍華偶像台MOD353，週一至週四晚間八點。全台首播。