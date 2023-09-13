樹林紅麴文化節將於本周六(16)日在新北市樹林區山佳火車站前舉辦，除了創意市集擺攤外，現場也有「健康紅麴齊步走」等集章、闖關活動，觀迎民眾踴躍參與。

新北市文化局因應即將到來的樹林紅麴文化節，今天舉行啟動儀式記者會，邀請私立樹人家商影劇科到場表演，文化局副局長于玟、樹林區議員洪佳君、樹林區長洪崇璉等人也到場參與。

新北市文化局副局長于玟說，她發現，樹林的文化底蘊越來越深，紅麴文化節更是樹林區具代表性的地方盛會，除推廣樹林特色紅麴文化外，還融入在地景點，以及鐵道文化，吸引民眾至樹林觀光旅遊。

樹林區長洪崇璉則說，紅麴文化節今年已邁入第17年，當年樹林會有紅麴，是因為樹林酒廠，後來酒廠離開樹林，但留下了紅麴，他希望未來紅麴能像三峽金牛角、深坑豆腐一樣，提到紅麴就想到樹林紅麴。

新北市樹林區公所表示，當天除了在地紅麴攤商準備的各式紅麴佳餚外，並響應新北市「健康大步走活動」安排「健康紅麴齊步走」集章，並有創意市集及在地團體精彩演出，區所也舉辦「懷舊時尚街頭採集-拍照的10種POSE」，在3D彩繪街、鐵道地景公園等地拍照打卡上傳，即可獲得限量主題水晶糖1支。