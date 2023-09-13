華信航空AE7931航班上午11時20分自高雄小港機場飛往花蓮，途中發現機械異常，原機返回，機上4名組員及12名乘客均安。

華信航空表示，航班表定上午11時15分出發，實際起飛為11時20分，機上有12名旅客、2名機師與2名空服員，在半途中因發現機械異常，在12時40分返回到小港機場。

華信指出，該班機除影響到12名去程旅客行程，另有8名回程旅客受到影響，公司已安排旅客改搭乘火車。