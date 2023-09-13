中秋節快到了，不少人會購買月餅或蛋黃酥，一名網友分享，內湖大潤發開賣「超大蛋黃酥」，驚人尺寸超吸睛，讓網友們看呆直呼，這真的有賣？還是只是展示品。對此，原PO留言表示，經詢問賣場店員，對方說超大蛋黃酥可訂購，一顆2500元，內含16顆蛋黃。

一名網友近日在臉書社團《大潤發好物分享社》上分享，內湖大潤發開賣「超大蛋黃酥」，到現場看真的超大一顆，買來送人應該會很吸睛。

貼文引起網友討論，不少人看呆直呼，這真的有在賣？還是只是吸睛的展示品，「這是真的蛋黃酥嗎？真的可以吃的嗎？」、「可以買一顆嗎？」、「好強喔！有創意吸睛」、「這麼大一顆蛋黃酥，裡面要放鴕鳥蛋的蛋黃」、「真的有賣？會不會只是個道具而已」、「這麼大顆怎麼吃？」

原PO留言補充說，超巨大蛋黃酥不僅僅是展示品，詢問店員，對方表示可以預訂，一顆要價2500元，裡面有16粒蛋黃。