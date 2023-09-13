曾在印刷電路板（PCB）業工作30年的陳美華，走過婚變、挺過喪親之痛，57歲的她參加勞動部勞動力發展署桃竹苗分署西餐烹飪職訓，學習專業技能，結訓後透過老師推薦，在飯店找到助廚工作，不僅穩定就業滿3個月，已能獨當一面，她感謝職訓再造，讓她「烹出職場第二春」。

陳美華分享，她高中畢業即踏入PCB產業，先後在品管、製前工程及品保等領域累積豐富工作經驗，2002年隨丈夫的工作舉家赴大陸定居，恰巧偶遇之前在PCB業認識的同業老闆，並介紹她到自己投資的貿易公司上班，她也因認真負責的工作態度受到老闆倚重，擔任特助一做就是14年。

後期因丈夫工作不穩定，家庭經濟重擔全落在陳美華身上，最終因不堪負荷與丈夫離婚，帶著2個兒子繼續在大陸工作，但好景不長，因老闆投資失利，公司負債累累只能關廠，為照顧年事已高的父親，她決定帶兒子回台灣重新開始。

陳美華說，返台後她分身照顧年邁的父親，同時接受前PCB板主管邀請，赴高雄處理公司在大陸客戶的業務。2年後因公司業務縮減，加上父親健康惡化，她最終被迫接受公司資遣，回家全心照顧父親。不久後父親離世，她也因頓失生活重心，一直處於悲傷情緒無法自拔，在朋友鼓勵下，她今年1月報名參加桃竹苗分署西餐烹調專業班，盼學習專業技能重啟新生活。

受訓期間，陳美華積極向老師請益，和同學切磋技藝、交流學習，學習過程中，她也慢慢走出喪父之痛，專心提升烹飪技能，3月底結訓後，5月便考取西餐丙級技術士證，同時也在老師引薦下，順利進入位於中壢的承攜行旅飯店擔任廚助，她運用在分署所學的知識與技能，將烹調技術發揮在工作中，為旅客提供美味的餐點。

曾有30年品保經驗的她，也將習慣延伸至餐廳廚房的衛生管理及食材準備上，這也讓她很快便獲主管認可，並讓她在工作上獨當一面，不僅如此，她的專業也獲得旅客的回饋與讚美，重啟人生的她，更加有信心在餐飲這條路持續奮鬥。

桃竹苗分署長林淑媛表示，分署鼓勵婦女重返職場，除可透過參加職訓補充技能或學習第二專長重返職場，或可至分署就業中心辦理求職登記完後，只要經推介至全時工作順利就業且加保滿90日，一次發給每人3萬元再就業獎勵金，鼓勵婦女重返職場並穩定就業，相關訊息可到勞動力發展署官網婦女再就業計畫專區（https：／／pse.is／57renn）查詢。

林淑媛指出，為紓緩疫後產業基層缺工問題，勞動力發展署持續推動「疫後改善缺工擴大就業方案」，協助疫後缺工產業補充人力。若想進一步了解方案內容，歡迎連結台灣就業通網站「疫後改善缺工擴大就業方案」專區查詢，分署針對不同產業皆有優質師資提供專業職訓，歡迎失待業者及想學習第二專長的朋友報名參訓。

2024年職訓課程將於今年10月開始受理報名，歡迎想要受訓的民眾可至台灣就業通（https://www.taiwanjobs.gov.tw）及桃竹苗分署網站（https://thmr.wda.gov.tw/）查詢各項課程及報名，相關問題可電洽03-485-5368轉分機1602-1641自辦訓練科洽詢。