代表造橋農會參賽的賴瑞恩拔得頭籌贏得特等獎殊榮。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣文旦柚總種植面積約419公頃，西湖鄉約100公頃占最大宗，西湖鄉農會舉辦文旦果品評鑑，結果由果農賴瑞恩拔得頭籌贏得特等獎殊榮。另外，西湖鄉湖東休閒農業區與農村再生社區合作，15日將在國道三號西湖服務區辦理「柚鄉西湖食農教育推廣活動」，設置小農市集，期盼能推廣在地文旦柚。

苗栗縣文旦柚總種植面積約419公頃，西湖鄉就獨占約100公頃，面積最大，其次三灣鄉、頭份市、通霄鎮及造橋鄉也是主要產區，年產值約3億元。

今年參加文旦柚果品評鑑計有101點，評鑑結果揭曉，由代表造橋農會參賽的賴瑞恩拔得頭籌贏得特等獎殊榮；另評鑑出頭等獎有代表會主席古召善等5人，以及貳等獎賴瑞鴻等15人。

縣長鍾東錦、農糧署北區分署長黃昭興、縣府農業處長陳樹義參加，以及縣議員廖秀紅、黎尚安、鄉長高阿賜、徐連斌等人同頒發匾額給獲獎柚農，並聯袂推薦苗栗縣的優質文旦。

鍾東錦表示，感謝農業部農糧署在地方政府和農友有需求的時候，總站到第一線相挺，同時大力贊助即將登場的中台灣農業行銷展售會等。

鍾東錦說，苗栗縣的精緻農業已上軌道，希望適當結合觀光發展，才能創造更大商機，增加收益。

他強調，農友長年辛勞經營管理，各種農作才能豐收，但後續的行銷非常重要，因此將利用參訪湖北武漢期間，多從事農業政策與技術交流，同時努力把苗栗縣的農特產品行銷到大陸，打開更寬廣的行銷通路，帶給農友更好的收益。

鍾東錦表示，修正後的農發條例仍諸多侷限，尤其在房價水漲船高下，建議中央對農地蓋農舍應放寬條件，既可減輕年輕人買房的負擔，又有利於農業結合觀光產業的發展，且有助掌控農產品的產量與行情，他尋求並獲得在場的立委陳超明支持，希望未來在立院為農民發聲，將條例作更合宜的修正。

另外，西湖鄉湖東休閒農業區與農村再生社區合作，15日將在國道3號西湖服務區辦理「柚鄉西湖食農教育推廣活動」，藉此行銷文旦柚。

現場也提供產節限定的釣柚子遊戲，民眾可以透過購買支持在地小農產品及參與問答活動換取遊戲劵，也讓過路客在進入西湖服務區休息時，還可以認識西湖文旦的特色及西湖鄉這個美麗而樸實的農村。