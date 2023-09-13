桃園國民運動中心於2018年啟用，營運後卻屢遭民眾抱怨內部磁磚掉落、水質不佳等，又遇上承包商倒閉，市府斥資上千萬大幅整修，今年7月才修復完畢、重新開幕，豈料近期又因救生員人力不足，封閉3個水道，命運多舛。對此體育局說，桃園區泳池密度高，影響應不大，會儘速招募人員補足。

座落在桃園區三民路的桃園國民運動中心，為桃園首座完工的運動中心，但2018年5月22日開館後，因設計不良屢遭抱怨，市府斥資上千萬元改善，包括優化SPA池躺椅、加強池體結構等，在封館852天後於7月14日重新開幕，才重新開館近2個月，官網又宣布泳池因缺少救生員，有3個水道暫停使用。

桃園國民運動中心官網貼出緊急公告指出，因體育署授證救生人員不足、國民運動中心為符合體育署游泳池管理規範，緊急調整開放水道，降低開放水面積、以維護安全品質，10日起暫停5、6、7號水道，而容留人次上限則調整為80人次，將持續進行救生員招募，人力足額後會立即公告恢復正常營運時段。

體育局副局長高玉姿回應，經了解，桃園國民運動中心泳池有名全職救生員因私人因素臨時離職，因此才暫時關閉部分水道因應，救生員缺乏難覓，已是全國性的問題。依「游泳池管理規範」規定，各運動中心視泳池大小配置8至10人，每班次3至4人，每天會有3個班次。

高玉姿表示，桃園區附近還有市立游泳池、南平國民運動中心、威尼斯泳池等，附近泳池密度高，影響應不大，已請業者儘速招募將人力補足，屆時3個水道便會重新開放給民眾使用。