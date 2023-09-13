花蓮縣政府響應9月國際失智症月，即日起至12月在門諾醫院辦理失智症輔具展覽，吸引民眾前往認識與了解。（羅亦晽攝）

花蓮縣政府響應9月國際失智症月，即日起至12月在門諾醫院辦理失智症輔具展覽，推廣輔具的使用。（羅亦晽攝）

台灣邁入高齡化社會，失智人口逐年增加，病症伴隨的身體退化現象讓患者與家屬深感沈重，顯示輔具的重要性。花蓮縣政府響應9月國際失智症月，即日起至12月在門諾醫院辦理失智症輔具展覽，內容包括相關輔具及無障礙環境的介紹，幫助患者與其家屬認識、使用輔具，減輕壓力與負擔。

縣府自2019年起委託門諾醫院在北、南區辦理輔具資源中心，提供10大類輔具展示及到宅輔具評估和維修等服務，迄今已累計7萬人次使用，不過隨失智人口逐年攀升，鼓勵患者與照顧者使用輔具，幫助維持生活所需，便與該院合作辦理「失智症輔具展覽─忘憂雜貨店」，展出輔助筷、站立式鞋拔、恆溫水龍頭及助步車等食、衣、住、行的日常情境輔具。

縣府社會處推估，今年1至6月縣內失智人口數約達4866人，失智診斷比率為全國之冠，由於罹患失智後，認知功能將隨之退化，且因長期居住家中，身體機制也可能逐年退化，漸漸走向失能，期望透過辦展推廣輔具，讓有需求者進一步試用，提高失智者及照顧者的生活品質與安全性。

門諾醫院神經內科主任石振昌指出，隨時代科技進步，愈來愈多輔具能幫助失智者保有退化能力，許多患者透過建立生活習慣及食衣住行等廣義輔具使用，不僅能減緩腦部退化的情形，生活品質也獲改善。

社會處長陳加富則說，截止今年6月底統計，取得身障證明失智症者約1450人，期望透過公部門及民間資源的合作，協助鑑定社會福利身分，獲得支援補助，並藉由輔具的介紹與使用，維持生活品質，減緩自理能力的喪失。

照顧85歲失智症媽媽多年的洪小姐說，有時下午牽著媽媽出門散步時，因其腿力不足，常找不到地方能坐著休息，她只能隨身攜帶摺疊式板凳，相當不便，經女兒介紹觀看輔具展後，認為展內的助行器輔具很方便，未來將會嘗試申請，減輕負擔。

門諾醫院指出，失智症初期及早透過適當使用輔具與設置無障礙環境，能協助患者維持自理能力，持續日常活動和社區參與，有助病程控制及減緩惡化失能速度。展覽即日起至12月13日於院內展出，9月28日前每周一至周五上午8點半到11點半，另提供輔具展示和試用，安排專人解說，民眾若有諮詢需求，可撥打（03）8225365。