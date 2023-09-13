為改善高雄仁武淹水，水利局在烏林排水的上游把護岸加高。（高雄市水利局提供／林瑞益高雄傳真）

由於極端氣候等因素，高雄市仁武區義大二路的烏林排水近年常因短延時強降雨導致上游排水宣洩不及，造成義大二路及水管路口積淹水，影響車輛與民眾通行安全。高雄市水利局於今年8月完成烏林排水過路箱涵及護岸加高工程，歷經杜蘇芮、海葵颱風等考驗，改善當地的淹水問題。

水利局9月13日表示，因仁武區義大二路與水管路口是道路最低點，每次豪大雨附近丘陵地的雨水都匯集到此處，再加上橫越義大二路的烏林排水，因排水斷面束縮，遇強降雨時上游水位壅高宣洩不及而溢淹道路，造成路面嚴重積淹水。

為改善此問題，經向中央爭取治水經費840萬元辦理分洪箱涵排水改善工程，在義大二路上增設過路箱涵，擴大烏林排水的通洪斷面，並加高義大二路上游護岸高度防止雨水溢堤，提升排水保護標準，保護上游沿岸居民免受淹水之苦。

此工程已於今年8月順利完工，歷經今年度杜蘇芮及海葵颱風強降雨的考驗，烏林排水都沒有溢淹狀況，義大路及水管路口積水問題獲得紓解，過路箱涵疏洪效益良好，大幅改善當地積淹水情況。