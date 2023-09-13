▲國民黨基隆立委參選人林沛祥則主打基隆加分的「Keelung＋」及「Power City」，並在各大重要路口掛上就業與其他議題的看板。（摘自林沛祥臉書／徐佑昇基隆傳真）

▲民進黨立委參選人鄭文婷，則是以綠黃對比色，強調其律師身份的「鄭律上場」，並參考知名台劇「最佳利益」，象徵為基隆爭取利益。（摘自鄭文婷臉書／徐佑昇基隆傳真）

距離2024總統立委大選倒數4個月，無黨籍的基隆市立委參選人王醒之於13日公布競選立委之識別設計，王表示，設計中用溫暖色調的太陽，象徵「醒來」，看到越來越好的基隆及政治，邀請打破傳統政黨政治框架的基隆市民一同前往明亮的未來。至於藍營對手林沛祥則是主打基隆加分的「Keelung＋」，綠營鄭文婷則是主打強調其律師身份的「鄭律上場」，各有特色。

王醒之表示，這次的識別設計中的溫暖色調的太陽，延續過去擔任基隆市暖暖區議員的LOGO，並進一步打出「『醒』來，就有好未來」，象徵每天醒來，能看到越來越好的基隆，以及越來越好的政治，更要邀請更多期待打破傳統政黨政治框架的基隆市民和他一同前進明亮的嶄新未來。

王醒之說明，其設計整體概念取自其姓名王醒之的「醒」字，以陽光為核心元素，並於醒字加上如星星一般的亮點符號，除了象徵太陽升起、醒來的每一天即是新的開始與新的未來，更指出醒之日夜不懈、推動改革的決心。

王醒之表示，視覺上以明亮、溫暖和積極的色彩來呈現進步與正面的氛圍，而陽光散發出的光束也代表醒之致力於創造明亮願景的使命，這束光將不斷朝著前方傳遞能量，期望能為市民帶來正向的變革與創造更多機會。

而另一方面，對手國民黨立委參選人林沛祥則主打基隆加分的「Keelung＋」及「Power City」，並在各大重要路口掛上就業與其他議題的看板，但似乎未見與國民黨總統候選人侯友宜合掛之看板。

至於民進黨立委參選人鄭文婷，則是以綠黃對比色，強調其律師身份的「鄭律上場」，並參考知名台劇「最佳利益」，象徵為基隆爭取利益。而鄭之看板多與民進黨總統參選人賴清德合掛，希望發揮「母雞帶小雞」的效果，吸收賴清德的高支持度。

值得一提的是，無論是哪個政營，其視覺設計均比以往基隆傳統立委競選更具有質感，也各有特色，期望能將對外宣傳形象轉為支持度，朝勝選目標邁進。