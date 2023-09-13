"That's a bad hop."



Might be understating a little bit, Dewayne! pic.twitter.com/LPAq3xV3ys — Bally Sports Sun: Rays (@BallyRays) September 13, 2023

光芒內野手迪亞茲（Yandy Diaz）本季強勢竄出，成為球隊開路先鋒的不二人選，13日客場對決雙城，迪亞茲在打擊時擊出界外球，小白球卻不偏不倚擊中自己的「重要部位」，痛得他跪倒在地，只能被迫先行退場治療傷勢。

事發在5局上半，迪亞茲面對一顆進壘位置刁鑽的指叉球，雖然成功毀掉打成界外，但球透過紅土的反彈，精準命中自己的鼠蹊部，迪亞茲當場跪地，並面露痛苦神色，隨後迪亞茲試圖跳一跳舒緩疼痛，繼續完成該打席，最終敲出投手前滾地球遭刺殺。

迪亞茲生涯上壘率接近3成8，自從去年開始，光芒總教練凱許（Kevin Cash）很喜歡把他擺在打線第一棒，加上今年打擊開竅，迪亞茲曾坐上美聯打擊王大半季時間，但遊騎兵席格（Corey Seager）日前補足規定打席數，空降打擊榜第一位置，迪亞茲恐將與生涯首座個人獎項無緣。

下個半局輪到光芒守備，迪亞茲被提前換下，由米德（Curtis Mead）接替棒次，帕雷德斯（Isaac Paredes）則從三壘移防一壘，光芒隨即宣布迪亞茲的傷勢為睪丸挫傷，此戰他2打數沒有敲安，選到1次保送上壘，落後1分的雙城在7局下敲出逆轉2分炮，最終以3比2擊退光芒守住主場。