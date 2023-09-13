南韓人氣女團BLACKPINK成員Lisa，近期傳出與LVMH集團三公子弗雷德里克阿爾諾（Frédéric Arnault）交往，日前更被直擊兩人同遊媚南河，不過如今網上突瘋傳Lisa和27歲美國男歌手多米尼克菲克（Dominic David Fike）戀愛，而兩人臉貼臉的合照也隨之曝光。

根據《體育朝鮮》報導，有消息指出，Lisa正在與美國歌手多米尼克菲克熱戀中，且兩人身上還有相同的紋身，甚至兩人的貼臉照也被挖出，照片中，多米尼克菲克身穿咖色背心，環抱著且臉頰緊貼Lisa，看起來相當親密；對此，Lisa所屬的YG娛樂並未做出回應。

Lisa與多米尼克菲克被發現疑似有同款刺青。（圖／擷取自微博）

Lisa與多米尼克菲克貼臉合照瘋傳。（圖／擷取自推特）

然而，多數粉絲認為「戀愛這件事外人管太多」、「只要Lisa快樂就好」此外，也有人表示，兩人應該只是好朋友，更透露這張親密合照是Lisa今年4月參加科切拉音樂節所拍下，當時多米尼克菲克也是表演嘉賓，事後Lisa也有分享多張照片，且她也有與怪奇比莉（Billie Eilish）貼臉拍照，因此推測她只是利用空檔與喜歡的歌手合影而已。

事實上，近期Lisa除傳出緋聞外，也因確定出演巴黎知名的瘋馬秀（Crazy Horse），引起一陣脫粉潮，而當時Lisa在大陸最大的站姐脫粉時，還一度登上微博熱搜，雖官方事後證實Lisa不會有上空演出，但火辣的尺度，仍讓歌迷很擔心，直呼「承受不住」。